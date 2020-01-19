MKE Ankaragücü, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan diğer oyuncular ise pas koordinasyonu çalışmasının ardından dar alanda maç oynadı.
Kart cezası biten Dever Orgill, Hes Kablo Kayserispor'a karşı görev yapabilecek.
MKE Ankaragücü, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.