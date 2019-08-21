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MKE Ankaragücü, kombine biletlerde indirime gitti

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, taraftarların çağrısı üzerine kombine bilet fiyatlarında indirime gidildiğini açıkladı.

21.08.2019 13:58 MKE Ankaragücü, kombine biletlerde indirime gitti
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, taraftarların çağrısı üzerine kombine bilet fiyatlarında indirime gidildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, kombine bilet fiyatlarında indirime gidilmesi hususunda taraftarlardan yoğun talep geldiği belirtilerek, "Müsabakalarda taraftar desteğimizin sağlanabilmesi, birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu bir ortamda maçlarımızı gerçekleştirebilmek en büyük arzumuzdur. Kombine fiyatları ile ilgili yapılan değerlendirme neticesinde yönetim kurulu olarak indirime gidilmesi hususunda karar alınmıştır." denildi.
Daha önce kombine kart alan taraftarlara aradaki fiyat farkının Beştepe Tesisleri'nden iade edileceği ifade edildi.
Yeniden belirlenen kombine bilet fiyatları şöyle:
Kuzey tribün kale arkası: 600 lira
Güney tribün kale arkası: 600 lira

Doğu tribün (Maraton): 750 lira
Batı tribün (Sağ, sol kapalı): 900 lira
VIP tribün: 3 bin lira

MKE Ankaragücü, Spor

Kaynak: AA

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