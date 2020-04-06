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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

06.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:14
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.
Fatih Mert, yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bu vesileyle oradaki bütün çalışanlara hürmetlerimi iletiyorum. AA, 100 yıllık tarihimizin haber anlamında önemli kuruluşlarının başında geliyor. Milli mücadele yıllarında Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan AA, Türkiye'nin habercilik anlamında en önde gelen kuruluşu bence. Çok önemli bir iş yapıyor." diye konuştu.
"Biz de MKE Ankaragücü Kulübü olarak çoğu zaman açıklamalarımızda AA'yı tercih ediyoruz, söylediklerimize dokunulmadan, doğru bir şekilde haber aynen yansıtılıyor." diyen Mert, "Onun için memnunuz. Ülkemizin, devletimizin böyle güçlü bir ajansının olması da mutluluk verici. Tekrar AA'nın 100. yılı hayırlı uğurlu olsun, nice 100 yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.
AA'nın basın camiasında güven kaynağı olduğunu ifade eden başkan Fatih Mert, "Bazen bir saatlik konuşmamız içerisinden bir cümle çekilerek bir yerlere başlık olarak kullanılabiliyor. Bunlar doğru değil, ben bugüne kadar AA'dan gerçekten böyle bir şey görmedim. Ne konuşuyorsak onu aynı şekilde yansıtıyorlar. Bu, mutluluk verici. Böyle güvenilir haber kaynaklarımızın çoğalması da lazım. AA ne söylediysek yansıtıyor, onun için de tekrar teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sağlık çalışanlarının, güvenlik güçlerinin büyük özveriyle çalıştığını dile getiren Fatih Mert, basın mensuplarının da doğru haberi ulaştırmak için bu süreçte fedakarca mesleklerini icra ettiklerini belirtti.
Fatih Mert, "Bu dönemde zorunlu olarak görev yapan sağlık emekçilerine, polislerimize, esnaflarımıza, gazetecilerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten takdiri hak ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, MKE Ankaragücü, Fatih Mert, Güncel
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