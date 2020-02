MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert: "Bundan sonra iş hoca ve futbolcularda"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, transfer yasağının kaldırılmasını sağlayarak önemli bir iş başardıklarını belirterek, "Bundan sonra iş hoca ve futbolcularda." dedi.Mert, Beştepe Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok zorlu bir süreci geride bıraktıklarını söyledi."Burada 90 gündür yaşadıklarımızı bir Allah bir de biz biliyoruz." diyen Mert, "Gerçekten imkansız görülen bir iş başarıldı. Zor oldu ama Allah'a şükürler olsun bu işi becerdik. Transfer tahtasını açtık, şimdi hedefimiz bu takımı ligde tutmak. Takımı ligde tutabilmek, şampiyon olmak kadar değerli." ifadelerini kullandı.Mert, Ankaragücü'nün yok olma tehlikesini atlattığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yabancı futbolcuların ikisi dışında hepsinin ihtar yazıları vardı. Yerli futbolculardan da gidenler olabilirdi, 14-15 kişilik kadroyla devam edebilirdik. Bu çok kötü senaryoydu. Maalesef bunların hepsinin hesaplarını yaptık. 2. Lig'e düşme perspektifine kadar hesaplar yapmak zorunda kaldık. Kabus dolu günler yaşandı ama sonuçta bugüne gelindi."Geçen hafta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıklarını hatırlatan Mert, "Burada yeni bir takım, yeni bir hoca var. Mutlak galibiyet almamız gerekiyordu ama futbolda hiçbir şey istediğiniz gibi olmuyor. En azında yukarıyla ara açılmadı. Şansımız devam ediyor. Kasımpaşa iyi bir takım kurmuş, bir puan alabildik. Galip gelinebilirdi ama olmadı. Bundan sonra iş futbolcular ve hocada. Biz yönetim olarak yapacağımızı yaptık. Bu saatten sonra iş onlarda. Tabii ki motive etmek için sürekli buradayız. Transfer yasağı kalktı diye burdan gitmedik. Hemen hemen her gün yine en az 6-7 saat buradayız. Yarın da Malatya'ya gideceğiz. Bize düşen kısmın her tarafında varız. İyi futbolcular transfer ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah ligde kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.Mert, "Göreve geldiğinizde bu tabloyu bekliyor muydunuz?" sorusuna, "Biz hiç kimseyle oturup net bir şey konuşmadık. 'Birileri bize bir tablo sundu' dersem yanlış olur. Ama kongre tarihine kadar her şey hesaplanmış. Biz geldiğimiz günden sonra onu gördük. İki dönem transfer yasağı kararı aklımızın ucundan geçmeyecek bir olay." yanıtını verdi.Olağanüstü genel kurulda yapılacak tüzük değişikliğiyle ilgili de bilgi veren Mert, şunları kaydetti:"Tüzüğü değiştirmemiz gerekiyor, tadil edilmesi gereken yerler var. Taraftarın bu işin içinde olması lazım. Ankaragücü taraftarıydık, biz de bu kulübe delege olduk. Taraftarlarımızı bir şekilde bu işin içine dahil etmek istiyoruz. Ne yacağımızla ilgili çalışılıyor, netleşmedi. Delegenin bir kısmının taraftardan olmasını istiyorum. Biraz nitelikli delege istiyoruz. Ankaragücü'nde delegeliğin belli bir ücreti, aidatı olsun, bu kulübe biraz katkı olsun istiyoruz. Çünkü Ankaragücü'nün hiçbir geliri yok. Diğer kulüplerin tüzüklerine de baktıracağız. Belki divan heyeti oluşturulabilir."