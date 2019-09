Mke ankaragücü maçının ardından

Ersun Yanal: Derbide istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız

"Rakibimize uzun süre dayanmalarını sağlayacak cesareti verdik"

Metin Diyadin: Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum

"Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var"

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, – Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe, evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Bugün Trabzonspor maçındaki bireysel pozisyon kaçırmaları tekrar ettik. Yine zorlu bir ortamdan çıkıp daha bir oyunla, daha iyi bir mücadeleyle takımımızı yükseltme konusunda çalışmaya devam edeceğiz. Bugün sanıyorum ligin en fazla orta yapılan maçı oldu. Ama isabetle rakibe kayıp yaşatacak bir durum olmadı. Bireysel pozisyon verdikçe rakibin cesaretini daha da arttırırsınız. Bugün de rakibimize uzun süre dayanmalarını sağlayacak cesareti vermiş olduk. Her geçen gün zorunlu rotasyonlarımız olsa da bu oyunu geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALMAK İSTİYORUZ"

Ligde gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisi hakkında ise deneyimli çalıştırıcı, "Futbolun içindeyiz, bunun içinde kalmaya gayret ediyoruz. Oyunumuzu geliştirmek durumundayız. Her iki takımı da eksikleri, fazlaları, birçok problemi var. Biz güzel atmosferi futbolla doyurup, istediğimiz sonucu almak için de elimizden geleni yapacağız. Oyuncularımız pazartesi günü çalışmaya başlayacak. Onların durumunu göreceğiz ve derbi kadrosu için süremiz var" dedi.

Kanser hastalığı nedeniyle dün hayatını kaybeden Neslican Tay hakkında da konuşan Ersun Yanal, "Bugün özellikle Fenerbahçeli Kadınlar Haftası. Çok değerli bir kardeşimizi kaybettik. Ailesine başsağlığı diliyorum. Elim bir hastalıkla mücadele etti ve onu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

METİN DİYADİN: FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK EDİYORUM

Ankaragücü'nde ise teknik direktör Metin Diyadin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Maçtan önce söylediğimiz gibi rakibin gücünü bilerek sahaya çıktık. Kadıköy'de herkes için sahaya çıkmak zordur. Hele ki Fenerbahçe'nin enerjisinin yüksek olduğu dönemlerde bu atmosferde oynamak daha da zordur. Biz kendimizi ve rakibimizi bilerek oynamak zorundaydık. Bu anlamda oyuncularım taktiksel ve istek olarak her şeyi yapmaya çalıştı. Geçen haftaki maçımıza göre sistem değişikliğine gittik ve farklı görüntü oldu. Maçta öne geçtik ama sonrasında aut olan pozisyonda golü yedik. İkinci yarıda baskıda ikinci golü yedik. Bu golün ardından durumu 2-2'ye de getirebilirdik. Ancak olmadı. Bu maçta oynadığımız oyunda futbolcuların istek ve arzusunun bir tepki olduğunu düşünüyorum. Kadro sıkıntımız da var. Hamle yapmak istediğimizde alternatifimiz olmadığı için bazı mevkilerde hamle yapamıyoruz. Fizik kaliteyi yukarıya çekip sahadaki kaliteyi yükseltmek istiyoruz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Belki maçtan önce Fenerbahçe çok rahat kazanır gibi görünüyordu. Ancak bu duruma tepki gösteren bir oyun oynadık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Burada oynamak gerçekten kolay değil. Bugün oyuncularımın emeklerinin karşılığı belki 1 puan olabilirdi ama olmadı. Fenerbahçe bugün bizim 90 dakikalık rakibimizdi, ligin genelindeki rakibimiz değil. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maça hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Diyadin, "Fenerbahçe, topu rakipten geri alma süresi konusunda oldukça iyi" diyerek şunları söyledi:

"Futbolda en tehlikeli şey çıkış anında kaptırdığınız toplardır. Bunu da söyledik oyunculara ama maalesef böyle bir gol yedik. Kulüpte ekonomik sıkıntı var. Bütün kulüplerin var neredeyse. Süper Lig'de Bankalar Birliği anlaşması olmayan tek kulüp Ankaragücü. Bu durum transfere de yansıdı. Oyuncuların ödemelerine de yansıyabiliyor. Ankaragücü camiası çok güçlü bir camia. Taraftar, bu oyuncuların yanında olduğu zaman bu mücadeleyi sürdürebiliriz. En azından bu yönden desteğe ihtiyacımız var. Evimizde 15-20 bin taraftara karşı oynayınca çocukların daha da itici güç hissettiğini biliyorum. Ankaragücü taraftarı takımın 2'nci Lig'den buralara gelmesinde çok ciddi bir rol oynadı. Bu rolünü sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim hepimiz gelip geçiciyiz ama kalıcı olan, bu kulübün gerçek sevdalıları, bu camianın sahibi onlar. Bu çocukların da en çok ihtiyacı olan şey onların desteği."

