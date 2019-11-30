Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü maçının ardından teknik direktörler düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, güzel bir oyunla güzel sonuç aldıklarını söyledi. Sahaya çıkarken hedeflerinin 3 puan olduğunu belirten Bulut, "Zaten hedefimiz bugün 3 puandı. Onun dışında hiçbir şey düşünmüyorduk. Gerçekten iyi bir oyunla ve yakaladığımız fırsatları değerlendirerek, erken öne geçtik. İkinci yarıda da bulduğumuz 3 golle de 5-0'lık bir skor elde ettik. Bunun üstü de olabilirdi ama ben bugün oynanan futboldan ve mücadeleden çok memnunum, takımım adına. Haftalardır zaten bu takım iyi oynuyor ama maalesef yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremiyorduk. O açıdan moralimiz biraz düştü. Haftalardır kazanamadığınız zaman, gol atamadığınız zaman otomatikman futbolcular da etkileniyor ama şükürler olsun bugün yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirerek 5-0'lık bir galibiyet aldık" dedi.

ANKARAGÜCÜ CEPHESİ

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise konuşmasına Aytemiz Alanyaspor'u tebrik ederek başladı. Kaplan, "Ama biz kendimize geldiğimiz zaman da çok şeyin değiştirmemiz gerektiğini görüyoruz. Üzgünüz, taraftar grubumuzu, camiamızı üzdük. Elimizdeki oyuncu kadrosu bu. Belki geçen sene çok iyi şeyler yaptığımız bir oyuncu grubu vardı ama eksikliklerimiz de var. Biz önümüzdeki 4 maçı da bitirip, inşallah transfer yasağını da kaldırsak bizim çok şeyi değiştirmek istediğimizi görüyoruz. Özellikle 2 ve 3'üncü bölgede çok oyuncuya ihtiyacımız var. Biz zaten kısıtlı bir oyuncu kadrosuyla buraya geldik. Maç günü 2 oyuncumuzun olmayışı. Yani elimizdeki kadro bu. Biz sahaya çıkarken de böyle bir skor beklemiyorduk. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. İnşallah transfer yasağını kaldırarak çok farklı bir Ankaragücü yaratmak istiyoruz. Bazı şeyleri 4 maç sonra oturup oyuncu, yönetim, başkan değerlendirip bir karar almamız lazım. Ben tekrar Alanyaspor'u kutluyorum, iyi bir Alanyaspor, Erol hocayı kutluyorum. Çok karakterli oyuncu grubunu bir araya getirmiş, hak ederek bir maç kazandılar. Maçın hakemini de kutluyorum. Bugün burada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.