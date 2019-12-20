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Mke ankaragücü maçının ardından

MKE Ankaragücü maçının ardındanSüleyman EKİN / ANTALYA (DHA) - Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan MKE Ankaragücü maçının ardından iki takım teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısına katıldılar.

20.12.2019 23:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:46
MKE maçının ardından
Süleyman EKİN/ ANTALYA (DHA) - Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan MKE Ankaragücü maçının ardından iki takım teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısına katıldılar.
Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Thomas, alınan sonuçtan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, yenilen golden dolayı 2 puan kaybettiklerini söyledi. Maçta oyunun kontrolü ellerinde iken 1-0 öne geçtiklerini ifade eden Thomas, 'Maçın kontrolü bizde iken kötü bir gol yedik. Ardından 2-1 öne geçtik. Ama maalesef oyunu elde tutamadık. Son saniyelerde yediğimiz golle beraberlik geldi. Çok üzücü ama futbolda bu oluyor' dedi.
KAPLAN: PES ETMİYORUZ
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise çok güzel bir maç oynandığını söyledi. Her iki takımın iyi futbol ortaya koyduğunu belirten Mustafa Kaplan, 'Biz kaybetmek istemiyorduk. Geriden gelerek 2 kere beraberliği yakalamak bizim için sevindiriciydi. Son dakika aldığımız 1 puan bizim için iyi puan. En azından rakip ile aramızdaki puan farkı açılmadı. Oyuncularımı, rakip takım oyuncularını, taraftarları ve hakemi kutluyorum. Ankaragücü olarak direnişimizi sürdürüyoruz. Pes etmiyoruz. İki haftadır son dakikalarda puan kazanıyoruz. Buradan alınan 1 puan trafik kazasında kaybettiğimiz Eren ve Mert için olsun. Onların ruhu şad olsun' diye konuştu.
Mke ankaragücü maçının ardından

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

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