MKE Ankaragücü maçının ardından

MKE Ankaragücü maçının ardındanTolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) - Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, avantaj kaybettiklerini ancak takıma hala inandığını ve bu işi başarabileceklerini söyledi.

28.06.2020 00:34 | Son Güncelleme: 28.06.2020 01:19
MKE Ankaragücü maçının ardından
Tolga SAĞLAM/ TRABZON (DHA) - Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, avantaj kaybettiklerini ancak takıma hala inandığını ve bu işi başarabileceklerini söyledi.
Kötü bir futbol oynadıklarını belirten Hüseyin Çimşir, iki maçta 4 puan kaybı yaşadıklarını ifade ederek, "Avantaj kaybetmiş olabiliriz ama önümüzde 5 tane daha final maçı var. Bu maçlarda kazanılacak 15 puan var. Kazandıktan sonra ligdeki sıralamamıza bakacağız. Ben bu takıma inanıyorum ve güveniyorum. Bu takım bu işi başarabilecek kapasitede. İnşallah hep beraber bu işi başarabiliriz" dedi.
ÜZÜLMEZ: ANKARAGÜCÜ'NÜ SAĞLIKLI ŞEKİLDE LİMANA YANAŞTIRMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
Zorlu bir karşılaşma oynadıklarını kaydeden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise şöyle konuştu:
"Kazanmaya ihtiyacı olan bir Trabzonspor, bizim için de puan ve puanlara ihtiyacı olan bir geceydi. Trabzonspor deplasmanında ilk göreve geldiğimiz müsabakanın bizim için zorlu geçeceğini biliyorduk. Oyuna da yenik başladık, duran toptan basit gol yedik. Bu golleri yemememiz gerekiyor. Özellikle bu ligde bu kadar basit gol yerseniz, sorun yaşarsınız. Daha sonraki dakikalarda oyunu dengeleyen bir Ankaragücü vardı. İlk yarıda Oscar'ın girdiği bir pozisyon ve rakibe de az pozisyon veren bir görüntü ile ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarı bize yakışan hem oyun, hem mücadele, hem saha içerisinde yardımlaşarak oynayan, pozisyonlar bulan, ikinci gole yaklaşan bir Ankaragücü takımı vardı. Oyuncularımı kutluyorum. Zor bir akşamdı bizim için. Başlangıç kolay olmuyor, zor bir durumdayız. Takım ve camia olarak şuan bulunduğumuz istenilen durumda değiliz. Bunu lehimize çevirmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Ankaragücü'nün yapısında karakterinde bunlar var. Savaşarak maçlara çıkmamız lazım. Bir karakterle duruş göstermemiz lazım. Geldiğimiz günden beri oyuncularımızı fiziksel anlamdan ziyade mental olarak hazırlamaya çalıştık. Kendilerine yakışır mücadele ortaya koydular. İstekle, coşkuyla oynadılar. Şampiyonluğa oynayan Trabzonspor'dan puan ya da puanlar almak kolay değil. Bunu başardık. Bu bize sonraki haftalar için moral ve motivasyon olacaktır. İnşallah puanla başladığımız bu haftaları taçlandırarak bitiririz. Kolay değil onu da biliyoruz. Can derdindeyiz ve sonuna kadar bu mücadelenin içerisinde Ankaragücü takımını sağlıklı şekilde limana yanaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Trabzonspor büyük bir camia, onlara da bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyoruz." MKE Ankaragücü maçının ardından

Kaynak: DHA

Etiketler: MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Ankaragücü, DHA, Güncel, Haber

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