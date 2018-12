Mke Ankaragücü - Medipol Başakşehir: 0-1

BAŞAKŞEHİR GARANTİLEDİ

İŞTE SÜPER LİG'DE SON PUAN DURUMU

MKE ANKARAGÜCÜ: 0 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 15. hafta maçında Medipol Başakşehir deplasmanda MKE Ankaragücü 'nü 1-0 mağlup etti. Afyonkarahisar Zafer Stadyumu'nda oynanan mücadelede tek gol 8. dakikada Edin Visca 'dan geldi.Bu sonucun ardından ligde lider Medipol Başakşehir 33 puana yükselerek sezonun ilk yarısını lider bitirmeyi garantiledi, MKE Ankaragücü ise 20 puanla 10. sırada kaldı.İLK YARI8. dakikada Medipol Başakşehir oyuncusu Caicara'ya yapılan faulün ardından ceza sahası içerisine yapılan ortada topla buluşan Visca, bekletmeden yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 0-125. dakikada Medipol Başakşehir'de Caicara'nın sağdan ortasına ceza sahası içinde İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, Altay Bayındır tehlikeyi önledi.43. dakikadaki MKE Ankaragücü atağında, Faty'nin pasında topu önüne alan Cerci'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.Müsabakanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.İKİNCİ YARI55. dakikada Mossoro'nun pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sert şutunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.63. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından sert şutunda, Altay Bayındır'ın müdahale ettiği top kornere gitti.77. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında, ceza sahası önünde İlhan Parlak 'in pasıyla topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok 'ta kaldı.Müsabakanın kalan bölümünde her iki takımın da çabaları gol getirmezken, Medipol Başakşehir maçtan 1-0 galip ayrıldı.Stat: Afyonkarahisar ZaferHakemler: Cüneyt Çakır , Bahattin Duran, Tarık OngunMKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Yalçın Ayhan , Pinto, Faty, Kubilay Kanatsızkuş, Cerci (Dk. 82 Kehinde), Djedje, İlhan Parlak, Kone, Mokhtar (Dk. 68 Putsila), MoulinTeknik Direktör: İsmail KartalMedipol Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Emre Belözoğlu , Epureanu, Visca, Mossoro, Bajic (Dk. 90+3 Adebayor ), İrfan Can Kahveci (Dk. 87 Gökhan İnler), Napoleoni (Dk. 90 Kerim Frei ), Mahmut Tekdemir , CaicaraTeknik Direktör: Abdullah AvcıGol: Dk. 8 Edin Visca (Medipol Başakşehir)Sarı Kart: Dk. 57 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)