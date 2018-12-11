Mke Ankaragücü - Medipol Başakşehir: 0-1

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu'nun 15. hafta maçında Medipol Başakşehir
deplasmanda MKE Ankaragücü
'nü 1-0 mağlup etti. Afyonkarahisar
Zafer Stadyumu'nda oynanan mücadelede tek gol 8. dakikada Edin Visca
'dan geldi.BAŞAKŞEHİR GARANTİLEDİ
Bu sonucun ardından ligde lider Medipol Başakşehir 33 puana yükselerek sezonun ilk yarısını lider bitirmeyi garantiledi, MKE Ankaragücü ise 20 puanla 10. sırada kaldı.İŞTE SÜPER LİG'DE SON PUAN DURUMU
İLK YARI
8. dakikada Medipol Başakşehir oyuncusu Caicara'ya yapılan faulün ardından ceza sahası içerisine yapılan ortada topla buluşan Visca, bekletmeden yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1
25. dakikada Medipol Başakşehir'de Caicara'nın sağdan ortasına ceza sahası içinde İrfan Can
Kahveci'nin vuruşunda, Altay
Bayındır tehlikeyi önledi.
43. dakikadaki MKE Ankaragücü atağında, Faty'nin pasında topu önüne alan Cerci'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Müsabakanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARI
55. dakikada Mossoro'nun pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sert şutunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
63. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından sert şutunda, Altay Bayındır'ın müdahale ettiği top kornere gitti.
77. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında, ceza sahası önünde İlhan Parlak
'in pasıyla topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok
'ta kaldı.
Müsabakanın kalan bölümünde her iki takımın da çabaları gol getirmezken, Medipol Başakşehir maçtan 1-0 galip ayrıldı.MKE ANKARAGÜCÜ: 0 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1
Stat: Afyonkarahisar Zafer
Hakemler: Cüneyt Çakır
, Bahattin Duran, Tarık Ongun
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Yalçın Ayhan
, Pinto, Faty, Kubilay Kanatsızkuş, Cerci (Dk. 82 Kehinde), Djedje, İlhan Parlak, Kone, Mokhtar (Dk. 68 Putsila), Moulin
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Emre Belözoğlu
, Epureanu, Visca, Mossoro, Bajic (Dk. 90+3 Adebayor
), İrfan Can Kahveci (Dk. 87 Gökhan İnler), Napoleoni (Dk. 90 Kerim Frei
), Mahmut Tekdemir
, Caicara
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Dk. 8 Edin Visca (Medipol Başakşehir)
Sarı Kart: Dk. 57 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)
Lefter Küçükandonyadis,MKE Ankaragücü,Başakşehir
11 Aralık 2018 Salı 00:48