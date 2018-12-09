Mke Ankaragücü, Medipol Başakşehir'i Konuk Edecek

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü
, yarın Afyonkarahisar
'da Medipol Başakşehir
ile karşı karşıya gelecek.
Osmanlı Stadı'nda yapılması planlanan karşılaşma, saha zemininin elverişli olmaması nedeniyle Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır
yönetecek.
Karşılaşma öncesinde 20 puanı bulunan MKE Ankaragücü, 10. sırada bulunurken, Medipol Başakşehir, 30 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Afyonkarahisar,Başakşehir,MKE Ankaragücü
09 Aralık 2018 Pazar 10:02