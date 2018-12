Mke Ankaragücü-Medipol Başakşehir/ Maçın Ardından

11 Aralık 2018 Salı 02:14



SPOR Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü 'nün Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda ağırladığı lider Medipol Başakşehir 'e 1-0 yenildiği maçın ardından her iki takımın teknik direktörü de değerlendirmede bulundu. 18 kişilik kadroda olmasına rağmen forma şansı bulamayan Arda Turan ise stadın mescidine girerken görüntülendi.MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal , Afyonkarahisar'a sakat ve cezalı oyuncularından yoksun şekilde geldiklerini, futbolcuların sahada buna rağmen iyi bir başarı sağladığını ifade ederek, "Başakşehir takımı uzun yıllardır bu ligde oynayan ve bu ligin en çok pas yapan takımı. Bunu düşünerekten hafta içinden bu güne kadar yaptığımız analizlerde oyuncularımızla birlikte bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Eksik oyuncularımız olmasına rağmen oyunun başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmadık. Rakibimizin merkezdeki pas trafiğini ve bağlantılarını keserek genişlemeden ve açılmadan onlara çok fazla net pozisyon yaratmalarına izin vermedik. Erken bir gol yedik. Şansız bir gol yedik. Yalçın'ın kafasına çarpıp gol oldu. Onun haricinde rakibe net pozisyonlar vermedik. Son 15- 20 dakika yaptığımız hamlelerle bir gol atıp maçı çevirip en azından bir puan alabilir miyiz diye planlamıştık. Maalesef bunu başaramadık. Bu gün bizim tek eksik olan tarafımız birinci ve ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerdeki pas bağlantılarımızdan organize ataklar geliştiremedik. Onun haricinde takım verdiğim görevlerin hepsini layıkıyla yerine getirdi. Maç başından sonuna kadar topu rakibe vererek, zaten pas yapan bir takım olduğunu bildiğimiz için biz de buna karşı bir strateji izledik bugün. Oyuncularımız bunu yerine getirdi. Bunun dışında baktığımız zaman Başakşehir'in net pozisyonları yoktu. Bizim de baktığımız zaman çok net pozisyonlarımız yoktu. Biz strateji olarak bugün istediğimizi yaptık aslında. Ama şanssız ve erken bir gol yedik. Bu kadar eksik oyuncularımıza rağmen sahada mücadele veren futbolcularımı tebrik ediyorum. Başakşehir'e bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.'STADIN ZEMİNİ ÇOK DÜZGÜN'Medipol Başakşehir Teknik direktörü Abdullah Avcı ise Afyonkarahisar Zafer Stadyumu'nun zeminini çok beğendiğini ve takımının pas kalitesini arttırdığını söyleyerek şöyle konnuştu:"Afyonkarahisar'a en son futbolcuyken gelmiştim ve bugüne kısmet oldu. Her şeyden evvel Afyonkarahisar halkına, Anadolu'nun samimiyetini hissettirdikleri için teşekkür ediyorum. Yeni stadın zemini çok düzgün ve teşekkür ediyoruz. Bizim pas kalitemizi arttıran bir zemin vardı."'TOPA SAHİP OLAN SAHADA BİZDİK'Rakiple ilgili maçtan evvel analizlerde çok kısa konu başlıkları olduğunu aktaran Avcı, "Ligimizin en fazla direkt oynayan takımıydı. Bununla ilgili savunmada ikinci toplar önemliydi. Bu zamana kadar bu topları alan takımdı ve yüzde 65 ile ikinci topları aldık. Bir geçiş takımı idi ve oyun oynarken savunma güvenliğini nasıl alacağımızı çalışmıştık. Buna da fazla pozisyon vermediler. Duran toplarda yüksek oyuncular. Bu anlamda da sahanın içinde doğru durduk. Onun dışında özellikle topa sahip olmak savunmada şunu gösteriyor; 650 pas yapmışız, yüzde 65 topa sahip olmuşuz. Maçtan evvel yüzde 65 ile 70 arasında bunu bekliyorduk. Gole kadar veya ikinci yarının bir bölümüne kadar yüzde 70'lerdeydi bu. Rakip ceza sahasına 22 defa girmişiz. Oyundaki özellikle topa sahip olup kullanacağımız hücum organizasyonlarında savunma güvenliğini ele alıp önde genişlik vermekti. Oyuncularım buna 45 metreyle başlayıp 52 metreye kadar genişlik verdiler ve doğruydu. Kazançlı başladığımız haftada kazançlı bitirmek istiyorduk. Ligin bugün itibariyle devre biterken ilk yarının liderliğini garantiledik. Ama önümüzde 19 hafta var. Zor bir süreç ve devam edecek. Grup enerjisi, aile ortamı oyun kalitesini geliştirerek devam etmek istiyoruz. Onun için bugün oyuncuların çalıştıklarımızı hem savunmada hem hücumda harfiyen uygulamaya çalıştı. Farklı da kazanabilirdik. Ama değerli bir taktik anlayışı ve değerli bir 3 puan ve haftayı tekrar puan farkı ile lider kapatmak önemliydi" diye konuştu.'OZAN TUFAN KONUSUNDA BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK'Avcı, bir gazetecinin " Fenerbahçe 'de kadro dışı kalan Ozan Tufan ile takımınız ilgilendiği yönünde haberler çıktı doğru mu?" sorusuna ise "Yok. Şu an itibariyle 23 tane değerli oyuncumuz var. Daha evvelden tanıdığım bir oyuncudur kendisi milli takımlardan. Şu an için öyle bir düşüncemiz ve tasarrufumuz yok" diye yanıt verdi.GALATASARAY MAÇI DEĞERLENDİRMESİÖnümüzdeki hafta oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Abdullah Avcı, "Analizlerini yaparak ve pratiklerini uygulayarak çalışıyoruz. Ligimizin en değerli takımlarımızdan bir tanesi. Geçen seneki lig şampiyonu. Büyük camia ve geri dönüşleri olan camialar bunlar. Normal haftaya hazırlanacağız. Karşımızda ciddi bir takım var. Oyun disiplini ve rakiple ilgili neleri planladık ve neleri yapacağız, bunun üzerinden hareket edeceğiz" dedi.'KALİTE DÜŞMEDİ, GELİŞTİ' Türkiye 'deki futbolun kalitesiyle ilgili düşmenin değil gelişmenin olduğunu vurgulayan Avcı, şunları söyledi:"Bunu mevcuttan değerlendirebilirsem veya başka ülkelerden karşılaştırdığımızda oralardan düşündüğümüzde o seviyede değiliz. Bunun temel sorunu eğitimdir. Sadece futbol eğitimi değil. Antrenör eğitimi, okul eğitimi ve kişilik eğitimi var. Birçok parametreleri var bu işin. Başakşehir bir proje takımı. Projeler ve hedefler hiçbir zaman bitmez. Bizimkisi 12 senelik bir hikaye ve roman aslında. Umarım bu hikaye ve roman 13'üncü senenin sonunda mutlu şekilde sonuçlanır. Ama bizim Türk futboluna aynı zamanda kulüp olaraktan projemiz var. Yakın zamanda bunu hayata geçirirsek. Bu sosyal bir proje ve genç nesle yatırım yapmak. İnsanları sahanın ve spor alanının içine çekmek. Umarım yaptıklarımızın karşılığını alırız. Bu bir yarış. Öte yandan, 18 kişilik kadroda olmasına rağmen maçta forma şansı bulamayan Arda Turan, stadın mescidine girerken görüntülendi.