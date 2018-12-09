Mke Ankaragücü, Medipol Başakşehir Maçına Hazır

MKE Ankaragücü
, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Medipol Başakşehir
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Afyonkarahisar
'da yaptığı antrenmanla tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal
yönetiminde gerçekleştirilen idmana sakatlıkları devam eden Johannes Hopf, Erdem Özgenç
ve Thievy Bifouma katılmadı.
Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı'nda oynanacak MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir müsabakası, saat 20.00'de başlayacak.
Afyonkarahisar,MKE Ankaragücü,Başakşehir
09 Aralık 2018 Pazar 22:44