09 Aralık 2018, 22:44
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Mke Ankaragücü, Medipol Başakşehir Maçına Hazır

Mke Ankaragücü, Medipol Başakşehir Maçına Hazır

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Afyonkarahisar'da yaptığı antrenmanla tamamladı.

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Afyonkarahisar'da yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmana sakatlıkları devam eden Johannes Hopf, Erdem Özgenç ve Thievy Bifouma katılmadı.

Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı'nda oynanacak MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir müsabakası, saat 20.00'de başlayacak. Afyonkarahisar,MKE Ankaragücü,Başakşehir
09 Aralık 2018 Pazar 22:44



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