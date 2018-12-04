Mke Ankaragücü-Medipol Başakşehir Maçının Yeri Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir
karşılaşması, Afyonkarahisar
'da oynanacak.
Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 10 Aralık
Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmaya, Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı ev sahipliği yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu
, Osmanlı Stadı'nda yapılması planlanan karşılaşmanın, saha zemininin elverişli olmaması nedeniyle başka bir statta oynanmasına karar vermişti.
Afyonkarahisar,Başakşehir,MKE Ankaragücü
04 Aralık 2018 Salı 14:02