Haberler» Spor» Haber

Mke ankaragücü, metin diyadin'e emanet

MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevine Metin Diyadin'in getirildiğini açıkladı.

03.09.2019 18:19 Mke ankaragücü, metin diyadin'e emanet
MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevine Metin Diyadin'in getirildiğini açıkladı.
Ankara ekibi, tecrübeli çalıştırıcı ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Metin Diyadin ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Beştepe Tesislerimizde düzenlenen imza törenine Başkanımız Mehmet Yiğiner ve Teknik Direktörümüz Metin Diyadin katıldı" denildi.
İmza töreninde açıklamalarda bulunan Metin Diyadin, "Ankaragücü gibi güçlü bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Üzerimizdeki sorumluluğu biliyoruz. Umarım ateşli taraftarımızın desteği ile Ankaragücümüzü hak ettiği yerlere getiririz" ifadelerini kullanırken, başkan Mehmet Yiğiner ise "Deneyimli teknik direktör Metin Diyadin ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu.



Mehmet Yiğiner, MKE Ankaragücü, Metin Diyadin, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:00   Beşiktaş'ın uefa avrupa ligi kadrosu belli oldu
20:58   Galatasaray'da yeni transferler antrenmanda
20:58   Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
20:46   Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesi belli oldu
20:42   Beşiktaş'ın UEFA listesi belli oldu
20:39   A milli takım'da hazırlıklar sürüyor (1)
20:38   A milli takım, andorra maçına hazırlanıyor (2)