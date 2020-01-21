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Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı

MKE Ankaragücü'nde alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile yolları ayırdı.

21.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:22

MKE Ankaragücü, son 7 haftada oynadığı maçlardan 3 beraberlik, 4 mağlubiyet almasının ardından yapılan görüşmeler sonucunda Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesih etti.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Teknik Direktör Mustafa Kaplan arasında yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Teknik Direktör Mustafa Kaplan ve ekibine, kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki sportif hayatlarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

LİGİN İLK 9 HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ ÇALIŞTIRMIŞTI

Geçen sezon devre arasında Ankaragücü'nün başına geçen Mustafa Kaplan, sarı-lacivertli takımın kümede kalmasına katkı sağlamıştı. Kaplan, bu sezon ise ilk 9 haftada diğer başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

İşte Mustafa Kaplan'ın Ankaragücü performansı:

Ankaragücü-Trabzonspor: 0-3

Alanyaspor-Ankaragücü: 5-0

Ankaragücü-Göztepe: 1-3

Galatasaray-Ankaragücü: 2-2

Antalyaspor-Ankaragücü: 2-2

Ankaragücü-Denizlispor: 2-2

Ankaragücü-Konysapor: 0-1

Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı

Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (2)
FATMA:Mezara kadar Ankara Gücüm mm......
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