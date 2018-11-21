Mke Ankaragücü'nde Beşiktaş Maçı Hazırlıkları

MKE Ankaragücü
, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü sahasında Beşiktaş
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe
Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal
yönetimindeki antrenmanda futbolcuların teknik ve taktik çalışma gerçekleştirdikleri bildirildi.
Öte yandan AK Parti
Ankara İl Gençlik Kolları, idman öncesinde MKE Ankaragücü takımına ziyarette bulundu.
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman
Özdemir, MKE Ankaragücü'nün her zaman yanında olduklarını belirterek, "Biz şehrimizin marka değeri Ankaragücü'nün yanındayız. Hafta sonu oynanacak önemli karşılaşma öncesi takımımızın yanında olduğumuzu belirtmek için bir moral ziyareti gerçekleştirmek istedik. Ankara Ankaragücü ile güzel." ifadelerini kullandı.
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21 Kasım 2018 Çarşamba 23:01