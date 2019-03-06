Mke Ankaragücü'nde Bursaspor Maçı Hazırlıkları

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Gökçe Karataş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1,5 saat sürdü. Antrenmana tüm futbolcular katıldı.
Sarı-lacivertliler, idmana aerobik koşuyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla süren antrenman, sürat çalışması ve çift kale maçla sona erdi.
Takım kaptanı Sedat Ağçay, sarı kart cezası nedeniyle Bursaspor maçında takımdaki yerini alamayacak.
MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
MKE Ankaragücü, Bursaspor, Spor
Kaynak: AA