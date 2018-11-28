Mke Ankaragücü'nde Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cuma günü Çaykur Rizespor
ile deplasmanda karşılaşacak MKE Ankaragücü
hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe
Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal
yönetimindeki idmanın ilk bölümünde pas çalışması yapılırken, diğer bölümde taktik idman gerçekleştirildi.
Antrenmana adale yırtığı tespit edilen Erdem Özgenç
, Kenan Özer
ve diz ağrısı bulunan Thievy Bifouma yer almadı. Sakatlığı devam eden Johannes Hopf ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Antrenmanı başkan Mehmet Yiğiner
ve beraberindeki yöneticiler de izledi.
MKE Ankaragücü,Çaykur Rizespor
28 Kasım 2018 Çarşamba 19:01