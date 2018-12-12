Mke Ankaragücü'nde Demir Grup Sivasspor Maçı Hazırlıkları

MKE Ankaragücü
, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe
Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal
yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra minyatür kalede maç yapan futbolcular, yenileme koşusuyla günü tamamladı.
Başkent ekibinin antrenmanını, Caner Özen Koleji öğrencileri de izlerken, antrenman sonrasında futbolculara baklava ikram ettiler.
MKE Ankaragücü, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
MKE Ankaragücü,Sivasspor
12 Aralık 2018 Çarşamba 15:46