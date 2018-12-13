Mke Ankaragücü'nde Demir Grup Sivasspor Maçı Hazırlıkları

MKE Ankaragücü
, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık
Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe
Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal
yönetiminde gerçekleştirilen idmana sakatlıkları süren Kenan Özer
ve Thibault Moulin'in katılmadığı belirtildi.
Kar yağışı altında gerçekleşen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı, sonrasında pas ve koordinasyon çalışmalarına geçildiği kaydedildi. Yarı sahada çift kale taktik maç yapan sarı-lacivertli futbolcuların, yenilenme koşusuyla çalışmayı bitirdiği aktarıldı.
MKE Ankaragücü, bugün hava yoluyla Sivas'a hareket edecek ve hazırlıklarını burada sürdürecek.
Aralık,Sivasspor,MKE Ankaragücü
13 Aralık 2018 Perşembe 15:16