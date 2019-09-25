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MKE Ankaragücü'nde derbi hazırlıkları

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

25.09.2019 19:10MKE Ankaragücü'nde derbi hazırlıkları
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Sarı-lacivertlilerde Cebrail Karayel, Hector Canteros, Wilfred Moke ve Oscar Scarione, sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadı.
Fenerbahçe maçında ayak bileği kırılan genç oyunculardan Cebrail Karayel, 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Kasığında yırtık olan Canteros da 2 hafta süreyle forma giyemeyecek.
Isınma koşusuyla idmana başlayan oyuncular, daha sonra sprint çalışması gerçekleştirdi. Pas çalışmasıyla idmana devam eden futbolcular, sonrasında ise ortada top kapmaca oynadı.
Antrenmanın sonunda ise tam saha maç yapıldı. Teknik direktör Diyadin, sık sık maçı durdurarak futbolculara uyarılarda bulundu.
MKE Ankaragücü, derbinin hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

MKE Ankaragücü, Eylül, Spor

Kaynak: AA

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