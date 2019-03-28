Mke Ankaragücü'nde Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları

MKE Ankaragücü
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan
Pazar günü sahasında Fenerbahçe
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Gökçe Karataş
Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan
yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Antrenmana sakatlığı süren Brice Dja Djedje katılmadı. Diğer sakat oyunculardan Stelios Kitsiou, Oscar Scarione
ve Thibault Moulin ise hafif koşu yapmakla yetindi. Polonya
Milli Takımı'nda yeni dönen Michal Pazdan da ise sadece hafif koşu yaparak çalışmayı tamamladı.
İdman öncesinde teknik direktör Mustafa Kaplan oyuncularla sahada kısa bir toplantı gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli oyuncular idmana aerobik koşuyla başladı. Toplu ve topsuz koşu yapan futbolcular, 5'e 2 top kapma oyunuyla idmana devam etti. 3 ayrı gruba ayrılan oyuncular şut çalışmasının ardından birebir ve ikiye bir serbest oyun oynayarak idmanı tamamladı.
MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
7 Nisan, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: AA