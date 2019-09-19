MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü. Çalışmaya tüm futbolcular katıldı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Sarı-lacivertli futbolcular, yarı sahada yaklaşık 45 dakika maç oynadı. Maçtan sonra bazı futbolcular şut çalışması gerçekleştirdi.
Maç oynanırken, teknik direktör Metin Diyadin dikkatli gözlerle tek tek futbolcuları izledi.
Antrenman açma-germe hareketlerinin ardından sona erdi.
Başkent ekibinde BtcTurk Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Yunan sağ bek Stelios Kitsiou, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
MKE Ankaragücü, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.