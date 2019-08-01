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MKE Ankaragücü'nde görev dağılımı

MKE Ankaragücü'nde 30 Temmuz'da gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Yiğiner başkanlığındaki yönetim kurulunda, görev dağılımı yapıldı.

01.08.2019 18:12 MKE Ankaragücü'nde görev dağılımı
MKE Ankaragücü'nde 30 Temmuz'da gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Yiğiner başkanlığındaki yönetim kurulunda, görev dağılımı yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'ndeki yönetim kurulu toplantısının ardından Mehmet Yiğiner başkanlığındaki yönetim kurulunda, taraftar ve stattan sorumlu başkan vekilliğine Metin Akyüz, başkan yardımcılıklarına ise Levent Yılmaz ve Tuncay Doğan getirildi.
Diğer görev dağılımı şu şekilde:
Genel Sekreter: Muhammer Kılıç
Genel Sayman: Hasan Bilgili
Basın Sözcüsü: Ali Güven
Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu: Ertan Şahin
Amatör Branşlardan Sorumlu: Şükrü Orhan

Mehmet Yiğiner, MKE Ankaragücü, Spor

Kaynak: AA

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