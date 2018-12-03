Mke Ankaragücü'nde Gözler Kupaya Çevrildi

MKE Ankaragücü
, Ziraat Türkiye Kupası
'nda 6 Aralık
Perşembe günü deplasmanda TFF
2. Lig ekiplerinden Bodrum
Belediyesi Bodrumspor ile yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe
Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları süren Erdem Özgenç
, Thievy Bifouma, Kenan Özer
, Alihan Kubalas ve Johannes Hopf'un yer almadığı belirtildi.
Salonda yapılan kuvvet çalışması ile başlayan idmanın, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam ettiği kaydedildi. Antrenmanın, minyatür kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
MKE Ankaragücü, Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Aralık,Türkiye Kupası,Bodrum,MKE Ankaragücü
03 Aralık 2018 Pazartesi 20:54