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MKE Ankaragücü'nde, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıkları

Süper Lig'de, 24 Ağustos Cumartesi günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

20.08.2019 20:50 MKE Ankaragücü'nde, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıkları
Süper Lig'de, 24 Ağustos Cumartesi günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Aykan Atik yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Hafif sakatlığı bulunan Alihan Kubalas tedbir amaçlı dinlendirildi.
Teknik direktör Aykan Atik, antrenman öncesinde orta sahada futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Toplantının ardından oyuncular tam sahada ısınma koşusu gerçekleştirdi.
Antrenmanın ikinci bölümünde 5'e 2 top kapmaca oynayan sarı-lacivertli oyuncular tek pas koordinasyon çalışmasıyla idmana devam etti. Dar alanda 3 grup halinde maç oynayan başkent ekibi futbolcuları, hafif koşuyla antrenmanı bitirdi.
MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

İstikbal Mobilya, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Spor

Kaynak: AA

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