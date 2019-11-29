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MKE Ankaragücü'nde kenetlenme zamanı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörü Mustafa Kaplan, camiaya seslenerek, yönetim, teknik ekip, futbolcu ve taraftarların kenetlenmesi gerektiğini vurguladı.

29.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:46MKE Ankaragücü'nde kenetlenme zamanı
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörü Mustafa Kaplan, camiaya seslenerek, yönetim, teknik ekip, futbolcu ve taraftarların kenetlenmesi gerektiğini vurguladı.
Kulübün internet sitesinde, "Büyük Ankaragücü camiası, kenetlenme zamanı" başlığıyla açıklamaları paylaşılan Mustafa Kaplan, geride kalan sezon verilen ligde kalma mücadelesine dikkati çekip, taraftar desteğinin önemini aktardı.
MKE Ankaragücü camiasına ve taraftarlarına seslenen teknik direktör Kaplan, "Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında taraftarlarımızın ve oyuncu grubumuzun kenetlenmesiyle, sizlerin inanılmaz desteğini arkamıza alarak, bir mücadele gösterdik. Bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandırdık. Özellikle geçtiğimiz sezon için şunu belirtmek isterim, bir tarih yazıldı. Bu tarihin baş mimarı, büyük Ankaragücü taraftarının muhteşem desteğiydi." ifadelerini kullandı.
Kulübün geleceği için tüm organların üstüne düşeni yapması gerektiğine dikkati çeken Mustafa Kaplan, şunları kaydetti:
"Kurtuluş mücadelemizde Ankaragücü için hep birlikte, daha fazla mücadele etmemiz gereklidir. Başkanımız Fatih Mert ve yönetim kurulu, gecesini gündüzüne katmış, başarılı olmak için çalışmaktadır. Birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek, Türk futboluna büyük hizmetler vermiş büyük Ankaragücü camiasını bir an önce daha iyi konuma getirmemiz gerekmektedir. Başkanımız, yönetim kurulumuz, büyük Ankaragücü taraftarı, oyuncu grubum ve biz teknik ekip olarak kenetlendiğimiz takdirde, başarılı olmak kaçınılmazdır. Mücadele etmek ve sonunda kazanmak MKE Ankaragücü camiasının ruhunda vardır."
"Alanyaspor maçı bizim açımızdan son derece önemli"
Teknik direktörü Kaplan, ligde bu hafta Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacakları maçın önemini vurguladı.
Karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncuları bulunduğunu hatırlatan tecrübeli teknik adam, şunları ifade etti:
"Bu hafta sonu yapacağımız Alanyaspor maçı bizim açımızdan son derecede önemlidir. Karşılamada, kart cezalıları İlhan Parlak ve Ricardo Faty yer alamayacak. Ante Kulusic ve Aydın Karabulut'u kamp kadrosuna dahil ettik ancak her iki oyuncunun da sakatlıklarından dolayı son durumu maç günü belli olacak. Sizlerin Alanya'yı Ankara'ya çevirecek desteğinizle, galip gelmek için sahaya bütün mücadelemizi yansıtacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ankaragücü'nün büyüklüğüne yakışır bir şekilde sahada olacağız. Bunun için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz."
"Ben, şahsım adına asla pes etmeyeceğimi sizlere belirtmek istiyorum." şeklinde görüş belirten Kaplan, "Eksiklerimiz mevcut. Karşılamaya en iyi kadroyu çıkarıp, ne gerekiyorsa yapacağız. Önümüzdeki beş karşılaşmadan en iyi sonuçları almak ve devre arasına ulaşabileceğimiz en yüksek puanda girmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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