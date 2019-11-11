MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Başkent ekibinin başkanı Fatih Mert, yaptığı açıklamada, Metin Diyadin'e hizmetleri için teşekkür ettiklerini söyledi. Metin Diyadin ile bugün görüştüklerini belirten Mert, "Teknik direktörümüzle karşılıklı olarak anlaştık ve sözleşmeyi feshettik." ifadelerini kullandı.

Metin Diyadin

MUSTAFA KAPLAN DÖNÜYOR

Teknik direktör arayışlarına başlayan MKE Ankaragücü'nde yeni hocanın Gençlerbirliği'nden ayrılan ve geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nde görev yapan Mustafa Kaplan olması bekleniyor.