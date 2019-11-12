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MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi

Süper Lig'de geride kalan 11 hafta sonunda 17. sırada yer alan MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaştı.

12.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:20MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi
Süper Lig'de geride kalan 11 hafta sonunda 17. sırada yer alan MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Dün Metin Diyadin ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaşmıştır. Kendilerine başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olsun diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Geçen sezon devre arasında sarı-lacivertli takımın başına geçen 52 yaşındaki Kaplan, MKE Ankaragücü'nün kümede kalmasına katkı sağlamıştı.
Kaplan, bu sezon ise ilk 9 haftada diğer başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü, Spor

Kaynak: AA

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