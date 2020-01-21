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MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı

MKE Ankaragücü'nde alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile yolları ayırdı.

21.01.2020 18:47 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:51MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı
MKE Ankaragücü'nde alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile yolları ayırdı.

MKE Ankaragücü, son 7 haftada oynadığı maçlardan 3 beraberlik, 4 mağlubiyet almasının ardından yapılan görüşmeler sonucunda Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesih etti. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Teknik Direktör Mustafa Kaplan arasında yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Teknik Direktör Mustafa Kaplan ve ekibine, kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki sportif hayatlarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan, Spor

Kaynak: İHA

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