MKE Ankaragücü'nde parola 3 puan

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, her maça final maçı gibi baktıklarını belirterek, "Bizim bu saatten sonra galip gelmekten başka çaremiz yok. Bütün maçlara 3 puan parolasıyla gidiyoruz." dedi.Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımın yarın Beşiktaş ile İstanbul'da yapacağı maç için "Beşiktaş'ın bulunduğu puan sıralaması çok aldatmamalı, sonuçta Beşiktaş takımı, kaliteli futbolcuları var. Beşiktaş, Sergen Yalçın hocanın gelmesiyle de bir hava yakaladı. Bizim için farketmiyor, biz Beşiktaş'ı da orada yenmek zorundayız ya da en azından 1 puan almak zorundayız." diye konuştu.Süper Lig'de sezon sonuna 10 hafta kaldığını belirtilmesi üzerine Mert, "BtcTurk Yeni Malatya spor maçından önce futbolcularıma söyledim. Bundan sonraki bütün maçlarda içeri dışarı farketmeden biz galip gelmek zorundayız ya da en azından puan almak zorundayız." ifadelerini kullandı.Hes Kablo Kayserispor'un puanını 19'a yükselttiğini vurgulayan Fatih Mert, "Biz 20 puan, Kasımpaşa 20 puan. 24 puana kadar olan takımlar, çoğu spor yorumcuları 27 puana kadar olan takımların da riskli olduklarını söylüyor. Bizim bu saatten sonra galip gelmekten başka çaremiz yok. Baraj bu sene belli değil 32-33 puan bile olabilir deniliyor, bizim riske edecek durumumuz da yok. Bütün maçlara 3 puan parolasıyla gidiyoruz." şekinde görüş belirtti."Birlik, beraberlik içinde olup takımımıza sahip çıkmamız lazım"Demir Grup Sivasspor yenilgisinin ardından taraftarların, teknik direktörün istifasına yönelik yaptıkları tezahüratlara ilişkin soruya da Başkan Fatih Mert, şöyle yanıt verdi:"Süper Lig'in bitmesine 10 hafta var. Beraberce hareket etmek zorundayız. Mustafa hocanın eleştirilen tarafları olabilir. Biz de kendisiyle konuşuyoruz ama hocanın burada 5 maçlık periyodu var; 2 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Bu şartlarda hoca değiştirmek takıma ne gibi bir fayda sağlar, artı bir de futbolcularımız hocadan memnun biz de seyrediyoruz, bakıyoruz. Orada taraftarlar bir de isim söylüyor. Tamam taraftarların talebi önemlidir; ama bu dakikadan itibaren bizim birlik, beraberlik içinde olup takımımıza sahip çıkmamız lazım. Hocamıza sahip çıkmamız lazım. İnşallah kötü sonuçlar almayız. Zaten MKE Ankaragücü'nün bu sene 4. hocası yani biraz sabretmemiz lazım. Kötü oynamıyoruz, Sivasspor maçında da kötü oynamadık."Fatih Mert, Gençlerbirliği maçında oynanan oyundan memnun kalmadıklarını, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'a eleştirilerini söylediğini aktardı.Ara transfer döneminde gelen futbolcuların Fenerbahçe maçındaki performansından taraftarların memnun kaldığını ancak son maçlarda ise eleştiri aldıklarının hatırlatılması üzerine ise Mert, "Bu futbolcular herkesin dikkatini çekiyor, soruyorlar, doğru transferler yaptığımızı düşünüyorum. Futbolcular İstanbul takımlarıyla, şampiyonluğa oynayan takımlarla oynadıkları zaman biraz daha fazla motive oluyorlar maalesef." yorumunda bulundu.Fatih Mert, futbolcuların her maça aynı konsantrasyon ile çıkması gerektiğini vurgulayarak, "Gençlerbirliği bizim rakibimizdi, bu maçta Fenerbahçe maçından daha fazla motive olmaları lazımdı, maçtan önce bunu anlattık ama olmadı. Transferlerin kalitesinden yana bir endişem yok, iyi futbolcular olduklarını düşünüyorum. Bu haftadan itibaren inşallah onlar da kendilerini gösterirler bunu da ispat ederler." şeklinde konuştu.Gençlerbirliği maçını taraftarlarla izlediği ve sosyal medyada "Bugünü bir yere not ettik" paylaşımı yaptığının hatırlatılması üzerine Mert, "Onu günü geldiği zaman söyleyeceğim, şimdi değil. Şimdi kritik bir 10 hafta var, takımın, camianın motivasyonunu bozmak istemiyorum. Biz de ev sahibi olarak Gençlerbirliği ile maç yaptığımızda onlar bize nasıl ev sahipliği yaptıysa biz de aynısını onlara yapacağız." diye konuştu.