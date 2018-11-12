Mke Ankaragücü'nde Sakatlığı Bulunan Futbolcular Çalıştı

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü
'nde sakatlığı bulunan futbolcular antrenman yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ankara temsilcisinde sakatlıkları devam eden Thomas Heurtaux, Johannes Hopf ve Alihan Kubalas, Beştepe
Tesisleri'nde kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.
Öte yandan ligin 12. haftasındaki Atiker Konyaspor
maçının ardından milli maçlar arası nedeniyle 3 gün izin verilen sarı-lacivertli futbolcular, 13. haftada Beşiktaş
ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına 14 Kasım Çarşamba
günü başlayacak.
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:17