12 Kasım 2018, 16:17
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Mke Ankaragücü'nde Sakatlığı Bulunan Futbolcular Çalıştı

Mke Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde sakatlığı bulunan futbolcular antrenman yaptı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde sakatlığı bulunan futbolcular antrenman yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ankara temsilcisinde sakatlıkları devam eden Thomas Heurtaux, Johannes Hopf ve Alihan Kubalas, Beştepe Tesisleri'nde kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan ligin 12. haftasındaki Atiker Konyaspor maçının ardından milli maçlar arası nedeniyle 3 gün izin verilen sarı-lacivertli futbolcular, 13. haftada Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına 14 Kasım Çarşamba günü başlayacak.
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:17



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