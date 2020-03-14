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MKE Ankaragücü'nde Sedat Ağçay ameliyat edildi

Süper Lig'in 26. haftasında dün oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında elmacık kemiği kırılan ev sahibi ekibin kaptanı Sedat Ağçay, ameliyat edildi.

14.03.2020 20:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:46
MKE Ankaragücü'nde Sedat Ağçay ameliyat edildi
Süper Lig'in 26. haftasında dün oynanan MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçında elmacık kemiği kırılan ev sahibi ekibin kaptanı Sedat Ağçay, ameliyat edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ankara Ufuk Hastanesinde operasyon geçiren Ağçay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın taburcu edileceği bildirildi.
Sedat Ağçay, dün oynanan maçta Çaykur Rizesporlu Diomande'den yüzüne aldığı sert darbe sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan ilk muayenede oyuncunun sol elmacık kemiğinde kırık tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler : Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Çaykur, Spor

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