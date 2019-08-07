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MKE Ankaragücü'nde transfer

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Senegalli futbolcu Ricardo Faty'yi yeniden kadrosuna kattı.

07.08.2019 18:12 MKE Ankaragücü'nde transfer
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Senegalli futbolcu Ricardo Faty'yi yeniden kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Faty, Türkiye ve Ankara'yı çok sevdiğini belirterek, "Sahalara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel ve başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.
İmza töreninde kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan ve sportif direktör Adnan Erkan da yer aldı.

MKE Ankaragücü, Ankara, Spor

Kaynak: AA

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