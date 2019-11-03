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MKE Ankaragücü'nde yeni yönetim görev dağılımı yaptı

MKE Ankaragücü Kulübünde yeni seçilen yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

03.11.2019 21:42MKE Ankaragücü'nde yeni yönetim görev dağılımı yaptı
MKE Ankaragücü Kulübünde yeni seçilen yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Fatih Mert başkanlığında tesislerde toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda alınan karar neticesinde görev dağılımları şu şekilde oluştu:
Başkan: Fatih Mert
Başkan vekili: Osman Gazi Kandaş, Sidar Tunca
Başkan yardımcısı ve profesyonel futbol şube sorumlusu: Tamer Açar
Başkan yardımcısı, idari ve teknik işler sorumlusu: Gürkan Büyükkaralı
Başkan yardımcısı: Levent Bayram Keser
Genel sekreter: Celalettin Alkan
Genel sayman: Önder Akdoğan
Basın sözcüsü: İsmail Atasoy
Asbaşkan: Soner Kurt, Mehmet Özdere, Cahit Yıldırım

Spor

Kaynak: AA

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