MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
MKE Ankaragücü Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe Kulübüne "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
25.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:02
MKE Ankaragücü Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe Kulübüne "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Başkent ekibinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Bir an önce futbolcunuzun ve sağlık çalışanınızın iyi haberlerini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Başkent ekibinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Bir an önce futbolcunuzun ve sağlık çalışanınızın iyi haberlerini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA
Etiketler: MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor