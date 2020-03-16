MKE Ankaragücü'nden koronavirüs tedbirlerine destek videosu
Süper Lig kulüplerinden MKE Ankaragücü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak önlemlerle ilgili bir video yayımladı.
16.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:16
Süper Lig kulüplerinden MKE Ankaragücü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak önlemlerle ilgili bir video yayımladı.
Kulübün Twitter hesabından, " Koronavirüs , alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir" notuyla paylaşılan görüntüde futbolcular, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan koronavirüs riskine karşı 14 kuralı hatırlattı.
Kulübün Twitter hesabından, " Koronavirüs , alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir" notuyla paylaşılan görüntüde futbolcular, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan koronavirüs riskine karşı 14 kuralı hatırlattı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : MKE Ankaragücü, Koronavirüs, Twitter, Spor
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