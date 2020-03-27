MKE Ankaragücü'nden Yusuf Günay'a ve Kayserispor'a "geçmiş olsun" mesajı
MKE Ankaragücü Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
27.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:52
MKE Ankaragücü Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Başkent temsilcisinin Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını umut ediyoruz." ifadeleri paylaşıldı.
Öte yandan MKE Ankaragücü, bir idari personelinde yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Hes Kablo Kayserispor'a da yayımladığı mesajla "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Başkent temsilcisinin Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını umut ediyoruz." ifadeleri paylaşıldı.
Öte yandan MKE Ankaragücü, bir idari personelinde yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Hes Kablo Kayserispor'a da yayımladığı mesajla "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler: MKE Ankaragücü, Galatasaray, Koronavirüs, Yusuf Günay, Spor