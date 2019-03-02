Mke Ankaragücü'nün Acı Günü

MKE Ankaragücü
Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de dün deplasmanda oynanan Antalyaspor
maçından dönerken yaşanan kazada sarı-lacivertli iki taraftarın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Antalyaspor müsabakası sonrası Ankara'ya dönen taraftar otobüsümüzün kaza yapması sonucu taraftarlarımızdan Mert Turgut Çakır
ve Eren Açıkgöz vefat etmiştir." ifadesi kullanıldı.
Kulüp açıklamasında ayrıca, "Camiamıza, ailemize ve merhumların ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.
Güncel
Kaynak: AA