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MKE Ankaragücü'nün eski yöneticisi Abdullah Karaata'dan kulübe "otobüs" desteği

MKE Ankaragücü'nün eski yöneticilerinden Abdullah Karaata, kulübün haczedilen otobüsünü sarı-lacivertlilere hediye etti.

28.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:48MKE Ankaragücü'nün eski yöneticisi Abdullah Karaata'dan kulübe
MKE Ankaragücü'nün eski yöneticilerinden Abdullah Karaata, kulübün haczedilen otobüsünü sarı-lacivertlilere hediye etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce haczedilen 06 AG 1910 plakalı otobüs, eski yönetici Abdullah Karaata'nın desteği ile geri alındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, bu örnek davranışın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Camiamız ve kulübümüz adına Abdullah Karaata'ya teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

MKE Ankaragücü, Spor

Kaynak: AA

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28.02.2020 14:00:59