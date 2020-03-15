MKE Ankaragücü'nün kaptanı Sedat Ağçay, taburcu edildi
Süper Lig'in 26. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında sol elmacık kemiği ve yan göz kemiği kırılan başkent temsilcisinin kaptanı Sedat Ağçay, başarılı geçen ameliyatın ardından taburcu oldu.
15.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:12
Süper Lig'in 26. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında sol elmacık kemiği ve yan göz kemiği kırılan başkent temsilcisinin kaptanı Sedat Ağçay, başarılı geçen ameliyatın ardından taburcu oldu.
MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada, "Ameliyatı başarı ile gerçekleşen kaptanımız Sedat Ağçay, bugün taburcu oldu. Durumu iyi olan Ağçay, birkaç hafta sonra sahalara dönebilecek." ifadelerine yer verildi.
Sedat Ağçay, Çaykur Rizespor ile oynanan maçta rakip oyuncu Diomande ile kafa kafaya çarpıştığı pozisyonun ardından hastaneye kaldırılmıştı.
MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada, "Ameliyatı başarı ile gerçekleşen kaptanımız Sedat Ağçay, bugün taburcu oldu. Durumu iyi olan Ağçay, birkaç hafta sonra sahalara dönebilecek." ifadelerine yer verildi.
Sedat Ağçay, Çaykur Rizespor ile oynanan maçta rakip oyuncu Diomande ile kafa kafaya çarpıştığı pozisyonun ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: AA
Etiketler : Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Spor
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