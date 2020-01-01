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MKE Ankaragücü'nün vazgeçilmezleri Korcan ve Pazdan

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde ilk yarının vazgeçilmezleri, kaleci Korcan Çelikay ve Polonyalı savunma oyuncusu Michal Pazdan oldu.

01.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:30 MKE Ankaragücü'nün vazgeçilmezleri Korcan ve Pazdan
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde ilk yarının vazgeçilmezleri, kaleci Korcan Çelikay ve Polonyalı savunma oyuncusu Michal Pazdan oldu.
Başkent ekibi, 2019-2020 sezonunun ilk devresinde transfer yasağı nedeniyle sınırlı bir kadroyla mücadele etti.
Sarı-lacivertli takımda kaleci Korcan ve 32 yaşındaki tecrübeli stoper Pazdan, tüm maçlarda 90'ar dakika forma giydi. Bu iki futbolcuyu, 1428 dakika sahada kalan İlhan Parlak takip etti.
MKE Ankaragücü'nde Stelios Kitsiou (1426 dakika), Dever Orgill (1422 dakika), Ante Kulusic (1306 dakika), Tiago Pinto (1300 dakika), Sedat Ağçay (1057 dakika) ve Wilfred Moke (1056 dakika) de en fazla görev yapan futbolcular arasında yer aldı.
15 gol attı, 34 gol yedi
Başkent temsilcisi, sezonun ilk yarısında 15 gol atarken, kalesinde 34 gol gördü.
MKE Ankaragücü'nün en golcü ismi, fileleri 5 kez havalandıran İlhan Parlak oldu. Üç golde kalan Jamaikalı futbolcu Orgill ise ilk devre beklentileri karşılayamadı.
Sarı-lacivertlilerde skora Kitsiou ve Oscar Scarione ikişer, Aydın Karabulut ile Hector Canteros da birer golle katkı sağladı.
Öte yandan, MKE Ankaragücü adına bir golü ise Gençlerbirliği oyuncusu Daniel Candeias kendi filelerine gönderdi.
Son 3 haftadaki performans umutlandırdı
Sezonun ilk devresinde 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan MKE Ankaragücü, devre arasına 12 puanla 17. sırada girdi.
Transfer yasağı bulunan başkent ekibi, ilk 3 haftada 5 puan toplasa da daha sonra düşüşe geçti.
Üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle 11. hafta sonunda teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrıldı. Teknik direktörlük görevine Ankara futbolunu ve kulübü yakından tanıyan Mustafa Kaplan getirildi.
MKE Ankaragücü, Kaplan yönetiminde galibiyetle tanışamasa da son 3 maçta ortaya koyduğu performansla ikinci yarı için taraftalarını kümede kalma adına umutlandırdı.
Galatasaray, Antalyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında geri düşmesine rağmen pes etmeyen MKE Ankaragücü, üç karşılaşmadan da 2-2 beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Yukatel Denizlispor maçlarını 2-0'dan çevirdi.
Öte yandan, başkent ekibinde yönetim değişikliği de yaşandı. Mehmet Yiğiner'in yerine başkanlığa Fatih Mert getirildi.
İlk yarı raporu
MKE Ankaragücü'nde futbolcuların ilk yarı istatistikleri ise şöyle:
FutbolcuMaç sayısıSüre Sarı kart Kırmızı kart Gol
Korcan Çelikay 171530---
Michal Pazdan 171530---
İlhan Parlak 1614284-5
Stylianos Kitsiou 161426312
Dever Orgill 161422413
Ante Kulusic 1513064--
Tiago Pinto 1513004--
Sedat Ağçay14105711-
Wilfried Moke151056---
Hector Canteros 129923-1
Ricardo Faty 1592631-
Aydın Karabulut 156922-1
Cebrail Karayel 115573--
Hasan Kaya 104292--
Mehmet Kaya 94231--
Alihan Kubalas 53643--
Yalçın Ayhan 498---
Alper Önal 5692--
Zaur Sadaev 5621--
Oscar Scarione 133--2
Ender Aygören 125---
Berke Gürbüz 112---
Ahmet Can Arık 1 1 - - -

Korcan Çelikay, MKE Ankaragücü, Spor

Kaynak: AA

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