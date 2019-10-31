Haberler » Spor » MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda arbede

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda arbede

- MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda arbedeANKARA - MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda, denetim kurulu raporunun sunulmasının ardından Ali İhsan Mutlu isimli delege söz aldığı sırada arbede yaşandı.

31.10.2019 15:45
- MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda arbede
ANKARA - MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda, denetim kurulu raporunun sunulmasının ardından Ali İhsan Mutlu isimli delege söz aldığı sırada arbede yaşandı.
Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda delege Ali İhsan Mutlu'nun, mevcut başkan Mehmet Yiğiner'in 2012 yılının ocak ayında yaptığı konuşmayı hatırlatarak, "Siz deyin 3-5 ben diyeyim 8-10 milyon TL. Nasıl oldu da bu borç 10 kat, 12 kat arttı" deyince gerginlik yaşandı. Mehmet Yiğiner'in kendisine tepki göstermesinin ardından bazı delegeler Mutlu'nun üzerine yürüyerek yumrukladı. Sonrasında güvenlik güçlerinin araya girmesiyle Ali İhsan Mutlu salondan çıkarıldı.
MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda arbede

MKE Ankaragücü, Mehmet Yiğiner, Ali ihsan, Spor

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:10 Kadın A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
16:57 Ziraat Türkiye Kupası | Bayburt Özel İdare Spor: 1 - Bursaspor: 2
16:52 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
16:47 Süper Lig'den 3 isim Bosna Milli Takımı kadrosunda
16:47 Ziraat Türkiye Kupası | Başkent Akademi: 0 - Demir Grup Sivasspor: 6
16:44 Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
16:42 Adil Rami'nin kasığında yırtık
31.10.2019 17:20:13