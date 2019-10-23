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MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu yarın yapılacak

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul yarın yapılacak.

23.10.2019 08:58MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu yarın yapılacak
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul yarın yapılacak.
MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu'nun daha önce aldığı karar doğrultusundaki genel kurul, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise olağanüstü genel kurul, 31 Ekim Perşembe günü aynı yerde ve saatte yapılacak.
MKE Ankaragücü'nde 30 Temmuz'da gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda Mehmet Yiğiner yeniden başkan seçilmişti.

MKE Ankaragücü, Spor

Kaynak: AA

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