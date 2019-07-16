16.07.2019 16:42
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MKE Ankaragücü, Pazdan ile sözleşme uzattı

MKE Ankaragücü, Pazdan ile sözleşme uzattı

MKE Ankaragücü, yeni sezon için iç transferde anlaşılan futbolcular ile sözleşme yenilemeye devam ediyor.

MKE Ankaragücü, yeni sezon için iç transferde anlaşılan futbolcular ile sözleşme yenilemeye devam ediyor. Bu bağlamda Pazdan ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında MKE Ankaragücü'ne katılan ve iyi bir performans ortaya koyan Michal Pazdan'ın 2020 yılında sona erecek olan sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.

Başarılı stoper, "Başarılı bir yarım sezon geçirdik. Hem kulübüm hem de benim adıma verimli geçti. Şimdi daha iyisini yapmak için hep birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İHA
MKE Ankaragücü, Spor

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