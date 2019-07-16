16.07.2019 16:45
Haberler» Spor» Haber

MKE Ankaragücü, Pazdan ile sözleşme yeniledi

MKE Ankaragücü, Pazdan ile sözleşme yeniledi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Polonyalı milli stoper Michal Pazdan ile sözleşme yeniledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Polonyalı milli stoper Michal Pazdan ile sözleşme yeniledi.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Pazdan'ın gelecek yıl bitecek sözleşmesi 2021'e kadar uzatıldı.
İmza töreninde, Polonyalı savunma oyuncusunun yanı sıra sportif direktör Adnan Erkan ve kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan yer aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Pazdan, "Başarılı bir yarım sezon geçirdik. Hem kulübüm hem de benim adıma verimli geçti. Şimdi daha iyisini yapmak için hep birlikte mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
MKE Ankaragücü, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:12   Lecce taraftarından Burak Yılmaz için beste!
18:06   Gareth Bale'ın en iyi anları
18:06   AFCON Üçüncülük: Tunus - Nijerya
18:06   Valencia Sezon Öncesi Eğitimine Geri Döndü
18:06   İnanılmaz Hedefler: Quaresma'nın ilk Portekiz grevi
18:06   Matias Vargas 'İlk Eğitim Oturumu
18:06   AFCON Finali: Senegal - Cezayir