Mke Ankaragücü, Rize Deplasmanında

MKE Ankaragücü
, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor
ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus
yönetecek.
Başkent ekibinde sakatlıkları süren Johannes Hopf, Erdem Özgenç
, Kenan Özer
ve Thievy Bifouma'nın yanı sıra kart cezalısı Ricardo Faty, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.
MKE Ankaragücü, ligde geride kalan 13 haftada topladığı 19 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.
29 Kasım 2018 Perşembe 14:01