Mke Ankaragücü, Sivas Deplasmanında

MKE Ankaragücü
, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor
ile karşılaşacak.
Yeni 4 Eylül
Stadı'nda, hakem Volkan Bayarslan
'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.
Başkentin sarı-lacivertli ekibi haftaya girilirken 20 puanla 10. sırada bulunuyor. Sivas temsilcisi ise haftaya 21 puan ve averajla 9. sırada girdi.
MKE Ankaragücü'nde sakatlıkları süren Kenan Özer
ve Thibult Moulin maçta forma giyemeyecek.
Ankara ekibi, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının son çalışmasını Sivas'ta yapacak.
Sivasspor,Sivas,MKE Ankaragücü
14 Aralık 2018 Cuma 09:39