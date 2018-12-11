Mke Ankaragücü, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

MKE Ankaragücü
, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor
'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Beştepe
Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde top kapma çalışması yapıldı. İdman, dar alandaki çift kale maçla sona erdi.
Tedavileri süren Erdem Özgenç
ve Thievy Bifouma da takımla çalıştı. Medipol Başakşehir
maçına ilk 11'de çıkan oyuncular ise yenilenme yaptı.
Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü karşılaşması, 15 Aralık
Cumartesi günü oynanacak.
Beştepe,MKE Ankaragücü,Sivasspor
11 Aralık 2018 Salı 19:44