Mke Ankaragücü Taraftarı Eren, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kaynak: DHA

SPOR Toto Süper Lig'de oynanan Antalyaspor- MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara'ya dönerken kazada yaşamını yitiren konuk takımın taraftarı Eren Açıkgöz (18), memleketi Bartın'ın Ulus ilçesinde toprağa verildi.Kaza, dün saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Takımlarının deplasmanda Antalyaspor'u 4-2 mağlup ettiği maçın ardından bir grup MKE Ankaragücü taraftarı, Yılmaz Doğan yönetimindeki 06 FV 6125 plakalı midibüsle dönüşe geçti. Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 25'inci kilometresine geldiğinde Adil Erkan yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan midibüs, şarampole devrildi. Kazada Eren Açıkgöz ile Mert Turgut Çakır (17) öldü, 24 taraftar ise yaralandı.Eren Açıkgöz'ün cenazesi, Afyonkarahisar'daki otopsisinin ardından Bartın'ın Ulus ilçesi Zafer köyüne getirildi. Yaklaşık 100 Ankaragücü taraftarı ile Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları da köye geldi. Zafer Köyü Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Ulus Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can, Ankaragücü Kulübü yetkilisi Hakan Toka ile Açıkgöz'ün yakınları ve taraftar grupları katıldı. Anne Aysel Açıkgöz, cenaze namazı kılınırken gözyaşlarına boğuldu. Taraftarlar, namazın ardından Eren Açıkgöz'ün cenazesini omuzlarına alarak cenaze aracına taşıdı. Açıkgöz'ün cenazesi Zafer köyü Milne Mahallesi'ne götürülerek buradaki mezarılkta toprağa verildi.Bu arada, kazada hayatını kaybeden Eren Açıkgöz'ün Antalyaspor maçına gitmeden önce bir arkadaşına Whatsapp'tan, 'Maça gireyim 90 dakika izleyeyim. Ondan sonra ne oluyorsa olsun sorun yok, ama o maçı izlemeden bişi olmasın inşallah' yazdığı görüldü. - Bartın